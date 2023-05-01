الادعاء العام العراقي يحيل الكاظمي إلى التحقيق بقضية اغتيال الشهيدین سليماني والمهندس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن الادعاء العام العراقي إحالة رئيسِ الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على التحقيق في قضية اغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس في بغداد.

وجاءت قضية الإحالة على خلفية دعوى قدمها رئيس حركة حقوق حسين مونس ضد الكاظمي بصفته رئيسا سابقا لجهاز المخابرات بتهمة الإهمال والتقصير وما نتج عنهما من استشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما.

واغتيل الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس بقصف صاروخيٍ أميركي قرب مطار بغداد الدولي عام 2020، وكان الكاظمي يتولى حينها رئاسة جهاز المخابرات العراقي.

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