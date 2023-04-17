محمد عبدالسلام يبارك إتمام صفقة رمضان لتبادل الأسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له على صفحته في تويتر، قال عبدالسلام: "نبارك لأسرانا المحررين تمام الصفقة الأولى مقابل تسليم أسرى سعوديين وسودانيين وآخرين".

وتوجه بالشكر للجنة الوطنية لشؤون الأسرى على ما قامت به من جهود، كما قدم الشكر للصليب الأحمر والأمم المتحدة على ما قدمته من تسهيلات.

وعبر رئيس الوفد الوطني المفاوض، عن أمله في "استكمال ما تبقى من هذا الملف الإنساني الهام".

واختُـتم في وقت سابق اليوم، تنفيذ صفقة رمضان لتبادل الأسرى، على مدى 3 أيام، تم خلالها استقبال 706 من أسرانا الأبطال، مقابل إطلاق سراح 181 من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون وآخرون.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، كشف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم عقد صفقة تبادل أسرى مقبلة لعدد 700 أسير من أسرانا مقابل 700 من الطرف الأخر، مطمئنا أسر الأسرى بقوله: "لا يزال بأيدينا العديد من الأوراق للضغط على العدوان والمرتزقة لإخراج بقية الأسرى".

/انتهی/