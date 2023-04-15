صنعاء تستقبل 350 أسيرا محررا وتفرج عن 15 أسيرا سعوديا و2 سودانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصلت 5 طائرات تباعا قادمة من السعودية والمخا المحتلة على متنها 350 من أسرى القوات المسلحة اليمنية منهم 250 أسيرا كانوا في السجون السعودية، وفي المقابل أفرجت صنعاء عن أسرى سعوديين ومرتزقة سودانيين، وذلك في اليوم الثاني لعملية تبادل الأسرى التي تشمل 706 أسيرا ومعتقلا في سجون العدوان ومرتزقته.

وجرى استقبال رسمي وجماهيري في مطار صنعاء للأسرى المحررين تقدمهم أعضاء من المجلس السياسي الأعلى والوزراء ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري وكبار مسؤولي الدولة وقيادات عسكرية وسياسية

وتم فرش السجاد الأحمر وارتص حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وبعد ذلك صافح الأسرى قادة الدولة.

وحضر أهالي وذوي الأسرى لاستقبال أسراهم، فيما تم عرض لوحات فنية رقصات شعبية وأهازيج احتفاء بالأسرى المحررين.

ووصلت الطائرة الأولى من السعودية الساعة 10:50 صباحا إلى مطار صنعاء قادمة من مطار خميس مشيط وعلى متنها 125 من أسرانا المحررين.

فيما وصلت الطائرة الثانية التي تقل 44 أسيرا من أسرانا المحررين من المخا الساعة الحادية عشر صباحا.

ووصول الطائرة الثالثة التي تقل 12 من أسرانا المحررين قادمة من المخا المحتلة الساعة 12:15 ظهرا.

ووصلت الطائرة الرابعة من السعودية وعلى متنها 125 أسيرًا محررا الساعة 02:10 بعد ظهر اليوم قادمة من خميس مشيط.

ووصلت الطائرة الخامسة والأخيرة اليوم وهي تقل 46 أسيرا قادمة من المخا المحتلة الساعة 02:35.

وبذلك انتهى اليوم الثاني من علية تبادل الأسرى بين صنعاء وتحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتهم، بإجمالي 350 أسيراً ضمن الدفعة الثانية في صفقة أسرانا من السجون السعودية والساحل الغربي، وفي المقابل أفرجت صنعاء عن 15 أسيرا سعوديا وسودانيين اثنين من مرتزقتها.

وكان قد وصل إلى مطار صنعاء أمس "اليوم الأول في عملية تبادل الأسرى" 250 أسيرا من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية، ضمن صفقة تبادل شملت 706 أسيرا ومعتقلا في سجون العدوان السعودي ومرتزقته ستستكمل يوم غد.

‏أفرجت صنعاء، اليوم السبت، عن 15 أسيرا سعوديا وأسيرين سودانيين اثنين ضمن صفقة تبادل أسرى وقعت بين حكومة الإنقاذ الوطني والسعودية في سويسرا الشهر الفائت.

وغادر الأسرى السعوديون والسودانيون، صباح اليوم مطار صنعاء الدولي على متن طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي.

وتم توقيع اتفاق تبادل الأسرى مع السعودية، في 20 مارس الفائت، وشمل الاتفاق 706 من أسرى القوات المسلحة اليمنية وكذلك المعتقلين مقابل 181 من أسرى تحالف العدوان بينهم سعوديون وسودانيون.

المصدر: المسيرة

/انتهى/