مجموعة السبع تعلن عقوبات على روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يجتمع رؤساء 7 من أغنى ديمقراطيات العالم لمناقشة تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي والبحث في سبل مواجهة القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه شخصيا إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع بهيروشيما.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.

وقال المسؤول الأميركي إن العقوبات الجديدة تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى المنتجات الضرورية لتعزيز قدراتها القتالية في ساحات المعارك.

وأضاف أن العقوبات ستمنع نحو 70 كيانا من روسيا ودول أخرى من الحصول على الصادرات الأميركية عبر إدراجها في اللائحة التجارية السوداء، إضافة إلى نحو 300 عقوبة جديدة ضد أفراد وكيانات وسفن وطائرات.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش قمة مجموعة السبع حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب بأوكرانيا.

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