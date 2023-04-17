الخارجية الصينية: نعمل على تطوير نمط جديد من العلاقات بين القوى الكبرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وانغ، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين، إلى أنّ الدول تعمل "على تطوير نمط جديد من العلاقات بين القوى الكبرى، على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".

وشدّد وانغ على أنّ بلاده مستعدة للتعاون مع روسيا لتنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها رئيسا البلدين، ولتطوير التعاون والشراكة الإستراتيجيين الشاملين في حقبة جديدة. وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، أمس الأحد، أنّ التعاون مع موسكو يتطور على جميع المستويات، وأنّ هذا التعاون سيتواصل "من أجل التنمية والازدهار في العالم بأسره".

وأشار الوزير الصيني إلى أنّ العلاقة القوية التي تربط البلدين "تتجاوز تحالفات الحرب الباردة، وهي ليست موجهة ضد دول ثالثة". وأضاف شانغفو خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "العالم مضطرب للغاية، والسلام والعلاقات السلمية بين الدول مطلوبة بشدة".

وتأتي زيارة لي لروسيا، التي تستمر حتى 19 نيسان/أبريل، بعد أسابيع على زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو الشهر الماضي. وقد اختار الوزير الصيني موسكو لتكون وجهته الأولى بعد توليه منصبه "للتأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الإستراتيجية للعلاقات الثنائية"، وفق قوله.

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