الصين جاهزة لتعزيز التعاون مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وانغ يي خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في عاصمة كمبوديا، بنوم بنه، اليوم الجمعة: "تتمسك روسيا بشكل ثابت بمبدأ "الصين الواحدة" وتعارض أي تعد على سيادة بلادنا".

وأضاف: "إن بكين بدورها جاهزة لتعزيز تعاونها الاستراتيجي مع روسيا لحماية النظام الدولي الذي تلعب الأمم المتحدة دورا مركزيا فيه، والنظام القائم على أحكام القانون الدولي، بشكل أكثر فعالية".

ودقق الدبلوماسي الصيني أن موقف موسكو من تايوان "يدل على المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية الشاملة والدعم الذي تقدمه الصين وروسيا لبعضهما البعض في الساحة الدولية. وذكر أن روسيا والصين "تدافعان معا عن المساواة والعدالة في العالم".

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