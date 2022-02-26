الصين تعتبر مخاوف روسيا الأمنية مشروعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف: "أود أن أؤكد أن مشكلة أوكرانيا لم تظهر اليوم. والوضع الحالي لم يظهر فجأة. إنه نتيجة مزيج من عدد من العوامل على مدى فترة طويلة من الزمن".

وأكد أن الصين تؤيد مفهوم الأمن الشامل والمشترك، وأنه لا يمكن ضمان أمن دولة ما من خلال تقويض أمن الدول الأخرى. وقال: "على خلفية خمس موجات لتوسع الناتو، يجب إيلاء الاهتمام لتطلعات روسيا الأمنية المعقولة وتلبيتها بشكل مناسب".

وأشار المندوب الصيني، إلى أن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرا بين الغرب والشرق، وليس قلعة أمامية للمواجهة بين القوى الكبرى.

ودعا المندوب الصيني، كل الأطراف ذات العلاقة، إلى ضبط النفس وتقليل التوتر، وتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. ونوه بأن حل الأزمة الأوكرانية يتطلب التخلي عن عقلية الحرب الباردة.

يوم أمس الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبعض الدول، يدين العملية الروسية في أوكرانيا ويدعو إلى إنهاء فوري لها. وامتنعت الهند والصين والإمارات عن التصويت.

/انتهى/