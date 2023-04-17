الفيديو الرسمي لحملة "سنفطر في القدس" العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحملة انطلقت من القدس في 21 آذار 2023 ، وبدأت بمقطع فيديو نشرته السيدة المرابطة هنادي الحلواني؛ وهي من سكان القدس وتم تبعيدها عن المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال، على حسابها على إنستجرام، فيديو يظهر السيدة الحلواني وهي تفرغ قدر الطعام "المقلوبة"داخل وعاء كبير، وخلفها مسجد قبة الصخرة الجميل وأرفق الفيديو بهاشتاغ ( سنفطر في القدس).

وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع ، حتى أن الإعلام الفلسطيني جعلهُ مادة إعلامية مهمة لمواضيع تقاريرهم، وتم نشر العديد من الفيديوهات والتقارير الصحفية حول الموضوع نفسه، وقد تسبب هذا التفاعل الواسع مع هذه القضية، في ظهور مجموعة من النشطاء والناشطين الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي وقررو إطلاق حملة خاصة في هذا الصدد وتوسيعها بحيث تكون دولية وتستقطب توجّه الشعوب العربية للموضوع حتى يضّمون أصواتهم مع المرابطين في القدس الشريف ويكونون على اضطلاع مستمر عن أحوالهم بالأخص خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتزايد في مدينة القدس وخلال شهر رمضان المبارك بشكل كبير مضايقات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد المصلين الفلسطينيين.

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