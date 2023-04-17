إصابة شابة فلسطينية برصاص الاحتلال الصهيوني شمال الخليل بزعم تنفيذ عملية طعن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مصادر عبرية ذكرت مساء اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال اطلقت النار على شابة فلسطينية قرب مفترق "عتصيون" شمال الخليل بالضفة الغربية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" إن مستوطنة تبلغ من العمر 40 عاماً أصيبت بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث تم نقلها الى مستشفى هداسا عين كارم نتيجة عملية الطعن عند "مفرق عتصيون".

وأفادت مصادر عبرية بأن الفتاة المصابة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وقد صلت إلى مفرق "عتصيون" من خلال سيارة أجرة.

وقال طاقم طبي "إسرائيلي" وصل إلى المكان، إنه "تلقى بلاغا بشأن مصاب من جراء تعرضه للطعن على شارع 60، عند تقاطع ’غوش عتصيون’"، مشيرا إلى أن أفراده، قدّموا " العلاج الطبي، وأحالوا للمشفى، رجلا يبلغ من العمر 40 عامًا، في حالة طفيفة حتى متوسطة".

وبعيد ذلك بوقت وجيز، أفاد بيان ثان، بأن إصابة المستوطن طفيفة، لافتا إلى أن الشابة الفلسطينية، نُقلت للمشفى، وإلى أن إصابتها "طفيفة".

وبدوره، زعم جيش الاحتلال في بيان صدر عنه، أن الشابة قد طعنت مستوطنا، "تم نقله (من المكان) لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، فيما كانت حالته ما بين الطفيفة والمتوسطة".

وأضاف أن عناصر جيش الاحتلال "الذين قاموا بتأمين المكان، أطلقوا النار على الفتاة، وحيّدوها".

المصدر: فلسطين اليوم

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