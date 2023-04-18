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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٠٢ ص

إصابة مستوطنين في عملية اطلاق نار بالقدس المحتلة

إصابة مستوطنين في عملية اطلاق نار بالقدس المحتلة

أصيب مستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية اطلاق نار وقعت في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر عبرية أنه تم إصابة مستوطنين بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، موضحة أنه تم انسحاب المنفذ من مكان العملية.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال طلبت من المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار".

وأضافت: "إن عمليات بحث واسعة ومكثفة تجريها قوات الاحتلال بحثاً عن منفــذي عمــلية اطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة".

وفي أعقاب العملية البطولية، قامت قوات الاحتلال باقتحام أحد المساجد ودنسته في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بحثاً عن منفذ العملية.

وعرضت المصادر العبرية صوراً للسلاح الذي نفذت به عملية إطلاق النار في القدس المحتلة وأدت لإصابة مستوطنين اثنين من الحريديم بحالة متوسطة وانسحاب المنفذ".

/انتهى/

رمز الخبر 1932423

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