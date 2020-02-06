إصابة 14 جنديًّا "إسرائيليًّا" بعملية دعس في القدس

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن المركز الفلسطيني للإعلام بأن و وسائل إعلام عبرية صرحت عن إصابة 14 من جنود الاحتلال على الأقل في عملية دعس على مرحلتين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية "13" أن هيئة الإسعاف نقلت 14 مصابا من مكان العملية، مضيفة أن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة.

وأشارت القناة إلى نقل المصابين إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

وأفادت قناة كان الإسرائيلية الرسمية أنه بعدما دعس سائق مركبة أحد الجنود في القدس المحتلة، توجه لجنود آخرين، ومن ثم انسحب من المكان، بينما شنت قوات الاحتلال عملية بحث مكثف عن الفاعل.

وذكرت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن شخصا يبلغ من العمر 20 عاما يرقد في حالة خطيرة بعد إصابته في الحادث الذي وقع في شارع "ديفيد ريمز" الساعة 01:45 فجرا بالتوقيت المحلي. /انتهى/