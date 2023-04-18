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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:٠٤ م

مصدر حكومي: وزير الخارجية الكويتي يزور سوريا الخميس المقبل

مصدر حكومي: وزير الخارجية الكويتي يزور سوريا الخميس المقبل

أكد مصدر حكومي لـصحيفة "القبس" أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله سيقوم بزيارة إلى دمشق الخميس المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي ذلك، فيما جدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها عقب الاجتماع الخليجي العربي الذي انعقد في جدة يوم الجمعة الماضي.

كما أكد العبدالله أن سوريا بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، وسوريا كبلد عربي لها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية والشعب السوري شعب شقيق.

وفي هذا السياق من المقرر ان يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء إلى دمشق، في أول زيارة لوزير خارجية سعودي إلى سوريا منذ 2011، وذلك بعد أيام من زيارة نظيره السوري فيصل المقداد الى جدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932440

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