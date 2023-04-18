السفيرة الفلسطينية تشكر الشعب الإيراني على مشاركته الكبيرة في مسيرات يوم القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت سلام الزواوي بالمستشار الثقافي لوزير الخارجية الإيراني، ميثم امرودي، في مبنى وزارة الخارجية.

وثمنت الزواوي في هذا اللقاء الاهتمام الخاص الذي يوليه قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية، وكذلك الحضور الكبير والملحمي للشعب الإيراني في مسيرة يوم القدس العالمي في جميع أنحاء إيران.

وأكدت السفيرة: "ان هذا الحضور الكبير للشعب الإيراني في يوم القدس يعزز القضية الفلسطينية، وزيادة الروح المعنوي للشعب الفلسطيني في مواجهة كيان الاحتلال".

كما قدرت اهتمام وزير الخارجية الايراني، حسين اميرعبداللهيان للقضية الفلسطينية والقدس الشريف في الاوساط الدولية.

وبدوره، شدد حجة الإسلام امرودي في هذا الاجتماع على أن شعب وحكومة إيران يعتبران دعم الشعب الفلسطيني من واجبهما ولم تتخلى إيران يوما عن أي جهد في هذا الصدد وستستمر بهذا الطريق في المستقبل.

/انتهى/