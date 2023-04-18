الجهاد الإسلامي تُبارك عملية القدس وتؤكد أنها استمرار لمقاومة شعبنا لهذا الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الحركة على لسان المتحدث الاعلامي باسمها عن الضفة الغربية المحتلة القيادي طارق عز الدين، أن هذه العملية البطولية هي استمرار لمقاومة شعبنا لهذا الاحتلال المجرم وردًا طبيعيًا على جرائمه المستمرة بحق شعبنا ومقدساتنا.

وقال عز الدين: "سيبقى شعبنا ومقاومته متمسكون بحقهم في الدفاع عن وجوده وأرضه ومقدساته في وجه الاحتلال الذي يستبيح الدماء والمقدسات الشجر والحجر".

وأضاف: "التحية كل التحية للمقاوم الفدائي منفذ العملية البطولية في حي الشيخ جراح، التحية كل التحية لكل مقاوم ضد الاحتلال الصهيوني في كل الساحات والنصر حليف شعبنا بإذن الله".

وأصيب مستوطنان، صباح اليوم الثلاثاء 18-4-2023، في عملية إطلاق نار وقعت في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أنه تم إصابة مستوطنين بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، موضحة أنه تم انسحاب المنفذ من مكان العملية.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال طلبت من المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار".

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