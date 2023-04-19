إقامة مأدبة "إفطار الصداقة" في عاصمة قرغيزيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اقيمت هذه المأدبة بمبادرة مستشار رئيس اللجنة الحكومية في الشؤون الدينية «قادر ملك ‌اوف» الخبير الاسلامي المعروف في قرغيزيا وتنظيم مجلة «امت» الاسلامية وحضور مسلمين من مختلف الشعوب الاسلامية.

وشارك في هذه المراسم مسلمون من كازاخستان وتتارستان وتركيا والجمهورية الاسلامية الايرانية واوزبكستان وقرغيزيا وجورجيا وروسيا والهند وباكستان وكوريا وغيرها.

الجدير بالذكر ان الهدف من اقامة هذه المأدبة التي اطلق عليها اسم «افطار الصداقة» هو تعزيز العلاقات الودية بين المسلمين، حيث قدم كل وفد المأكولات المفضلة في بلده واستضافوا اخوانهم واخواتهم المسلمين.

وقد اقيمت هذه المأدبة بمناسبة يوم القدس العالمي حيث شارك الوفد الفلسطيني بتقديم مأكولاته التقليدية والوطنية واستضاف الحاضرين بهذه المأكولات.

وشارك في المراسم شخصيات ودبلوماسيون كبار مثل السفير القرغيزي السابق في ماليزيا «تورسونباي باقر اولو» والمستشار الثقافي الايراني في قرغيزيا «ابوذر طوقاني» والقاريء الايراني الدولي «امین عبدي» الذي قرأ ما تيسر له من الذكر الحكيم قبل الافطار.

الجدير بالذكر أن الضيوف الفلسطينيين الذين حضروا هذه المأدبة الرمضانية أعربوا عن بالغ شكرهم لإقامة مأدبة الافطار، فيما القى كل وفد مشارك مسلم كلمته بمناسبة شهر رمضان المبارك ويوم القدس العالمي.

/انتهى/