الجهاد الاسلامي تعقيبًا على كلمة السيد رئيسي: نثمّن دور إيران الداعم لفلسطين والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأت الحركة، أنّ "المواقف التي أعلنها السيد رئيسي تجسد ثبات المواقف الايرانية التي ترتكز على ثوابت ومبادئ الثورة الاسلامية التي قادها الامام الخميني رحمه الله، وحافظ عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي(مد ظله العالي)".

كما ثمّنت مشاركة الرئيس الايراني "من موقعه الهام"، واشادت بما جاء في كلمته "من مواقف تتكامل وتتطابق مع مواقف قيادة تيارات وقوى محور المقاومة تجاه فلسطين والقدس".

واعلنت الجهاد الاسلامي : نجدد شكرنا للجمهورية الاسلامية على ما تقدمه من دعم واسناد سياسي ومادي واعلامي وعسكري لفلسطين والقدس وللمقاومة التي تقاتل العدو الصهيوني في كل الساحات دفاعا عن فلسطين والمسجد الاقصى".

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