  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٨ ص

الجهاد الاسلامي تعقيبًا على كلمة السيد رئيسي: نثمّن دور إيران الداعم لفلسطين والقدس

الجهاد الاسلامي تعقيبًا على كلمة السيد رئيسي: نثمّن دور إيران الداعم لفلسطين والقدس

تعقيباً على كلمة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي بمهرجان يوم القدس العالمي بغزة، أعلنت حركة "الجهاد الاسلامي" الفلسطينية، أنّ كلمة السيد رئيسي تعبير صادق عن الموقف الايراني الملتزم بالدفاع عن الحقوق الفلسطيني ومساندة المقاومة ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأت الحركة، أنّ "المواقف التي أعلنها السيد رئيسي تجسد ثبات المواقف الايرانية التي ترتكز على ثوابت ومبادئ الثورة الاسلامية التي قادها الامام الخميني رحمه الله، وحافظ عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي(مد ظله العالي)".

كما ثمّنت مشاركة الرئيس الايراني "من موقعه الهام"، واشادت بما جاء في كلمته "من مواقف تتكامل وتتطابق مع مواقف قيادة تيارات وقوى محور المقاومة تجاه فلسطين والقدس".

واعلنت الجهاد الاسلامي : نجدد شكرنا للجمهورية الاسلامية على ما تقدمه من دعم واسناد سياسي ومادي واعلامي وعسكري لفلسطين والقدس وللمقاومة التي تقاتل العدو الصهيوني في كل الساحات دفاعا عن فلسطين والمسجد الاقصى".

/انتهى/

رمز الخبر 1932305

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات