بكين: لن نقدم تنازلات بشأن تايوان.. تدريبات بجزيرة تايوانية تحسبا لهجوم صيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال تشين غانغ الجمعة "نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدعي أن الصين تتحدى النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه".

وأضاف في منتدى دبلوماسي في شنغهاي أن "هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة"، منتقدا "تعريف" الوضع القائم من قبل الغربيين الذي يرون أنه يعني "انتهاك السيادة الصينية"، على حد قوله.

وشدد على أن كلا جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى الصين، ومن حق الصين التمسك بسيادتها.

وخلص إلى أن الصين "لن تقدم أي تنازلات للذين يحاولون تقويض سيادتها وأمنها، وأي شخص يلعب بالنار في قضية تايوان سيحترق في نهاية المطاف".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها منذ انفصالها بعد الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وقام الجيش الصيني بمناورات استمرت 3 أيام حول الجزيرة في وقت سابق من أبريل/نيسان، ردا على اجتماع في الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إينغ ون التي تنتمي إلى حزب استقلالي.

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