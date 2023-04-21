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٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٨:٢٤ م

بكين: لا يحقّ لأيّ دولة التدخّل في العلاقات بين روسيا والصين

بكين: لا يحقّ لأيّ دولة التدخّل في العلاقات بين روسيا والصين

أكّد وانغ خلال إحاطة إعلامية أنّ: "الصين وروسيا تلتزمان دائماً بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف الأطراف الثالثة، وقد طوّرتا نوعاً جديداً من العلاقات بين الدول الكبيرة، على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد وانغ على أنّ العلاقات بين بكين وموسكو "تختلف اختلافاً جوهرياً عن الدوائر الصغيرة ومواجهة التكتلات التي تشارك فيها الولايات المتحدة".

وشدّد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قائلاً: "لا يحقّ لأي دولة التدخّل في العلاقات بين روسيا والصين".

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنّ بلاده اتخذت دائماً موقفاً موضوعياً وعادلاً فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، كما عزّزت بنشاط محادثات السلام، وأدّت دوراً بنّاء في التسوية السياسية للأزمة.

وهدّدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في وقت سابق، الصين بـ"عواقب وخيمة" إذا ساعدت روسيا في الصراع في أوكرانيا.

وقالت يلين إنّ "واشنطن ستواصل إيصال الموقف الأميركي بوضوحٍ شديدٍ إلى بكين والشركات الخاضعة لولايتها، وستكون عواقب أي انتهاكاتٍ خطيرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1932526

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