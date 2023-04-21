بكين: لا يحقّ لأيّ دولة التدخّل في العلاقات بين روسيا والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد وانغ على أنّ العلاقات بين بكين وموسكو "تختلف اختلافاً جوهرياً عن الدوائر الصغيرة ومواجهة التكتلات التي تشارك فيها الولايات المتحدة".

وشدّد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قائلاً: "لا يحقّ لأي دولة التدخّل في العلاقات بين روسيا والصين".

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنّ بلاده اتخذت دائماً موقفاً موضوعياً وعادلاً فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، كما عزّزت بنشاط محادثات السلام، وأدّت دوراً بنّاء في التسوية السياسية للأزمة.

وهدّدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في وقت سابق، الصين بـ"عواقب وخيمة" إذا ساعدت روسيا في الصراع في أوكرانيا.

وقالت يلين إنّ "واشنطن ستواصل إيصال الموقف الأميركي بوضوحٍ شديدٍ إلى بكين والشركات الخاضعة لولايتها، وستكون عواقب أي انتهاكاتٍ خطيرة".

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