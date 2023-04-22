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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٦:٣٢ م

ولي العهد الكويتي يهنئ الرئيس الإيراني بحلول عيد الفطر المبارك

ولي العهد الكويتي يهنئ الرئيس الإيراني بحلول عيد الفطر المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في رسالة إلى الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي: بينما تحتفل الأمة الإسلامية بقدوم عيد الفطر ، يسعدني أن أعبر عن أخلص التهاني لسعادتكم ، ونسأل الله العلي القدير أن تعود هذه المناسبة الميمونة وأمثالها بالصحة والعافية والنصر لسعادتكم ، واستمرار التقدم والازدهار للجمهورية الإسلامية وشعبها الصديق، ومزيدا من الخير والبركات لأمتنا الإسلامية المجيدة.

وتلقى الرئيس الايراني في الأيام الأخيرة، رسائل التهاني من العديد من قادة العالم ، بينهم رئيس وزراء الهند ، ورئيس أذربيجان ، وسلطان عمان ، ورئيس كازاخستان ، ورئيس طاجيكستان ، ورئيس أوزبكستان ، ورئيس ونواب رئيس دولة الامارات ونائب أمير الكويت بمناسبة عيد الفطر السعيد .

/انتهى/

رمز الخبر 1932544

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