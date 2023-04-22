السلطان العُماني يهنئ الرئيس الإيراني بعيد الفطر المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السلطان هيثم بن طارق السعيد، اعرب في رسالة إلى الرئيس الايراني حجة الاسلام، السيد إبراهيم رئيسي، عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، مضيفاً نسأل الله تبارك وتعالى الخير والبركة والسعادة للامة الاسلامية والشعب الايراني بهذه المناسبة .

وتلقى الرئيس الايراني في الأيام الأخيرة، رسائل التهاني من العديد من قادة العالم ، بينهم رئيس وزراء الهند ، ورئيس أذربيجان ، وأمير الكويت ، ورئيس كازاخستان ، ورئيس طاجيكستان ، ورئيس أوزبكستان ، ورئيس ونواب رئيس دولة الامارات ونائب أمير الكويت بمناسبة عيد الفطر السعيد .

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