جهود الدول الإسلامية ضرورية لمواجهة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، هنأ الرئيس التركي وشعب تركيا الصديقة والجارة بحلول عيد الفطر السعيد، سائلا الباري تعالى ان ينزل بركاته على الامة الاسلامية جمعاء ببركة هذا العيد.

واضاف الرئيس الايراني خلال الاتصال الهاتفي أن سياسة الجمهورية الاسلامية قائمة على الارتقاء بشكل ملفت لعلاقاتها الشاملة مع الدول الاقليمية ولاسيما تركيا.

وأكد الرئيس الايراني على عدم قبول الانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين قائلاً: لا يمكن السكوت على التطورات الاخيرة في فلسطين اطلاقا، وعلى البلدان الاسلامية ان تكرس جل طاقاتها الدولية لوقف العدوان اللاانساني بحق الشعب الفلسطيني.

ومن جهته، قدم اردوغان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للرئيس والشعب الايراني، متمنياً ان يكون هذا العيد مصدر صحة ورخاء وسعادة للعالم الإسلامي بأسره.

واعرب الرئيس التركي خلال المباحثات الهاتفية، عن رغبته في زيارة طهران واجراء مشاورات حول التطورات الاقليمية والدولية والتنسيق بهدف المضي قدما بالعلاقات الثنائية ولاسيما التعاون التجاري مع الجمهورية الاسلامية.

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