تألق الرياضيين الإيرانيين في مسابقات التجديف بأوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز منتخب إيران للتجديف بأربع ميداليات أخرى لبطولة المياه الهادئة والباراكانو الآسيوية لفئة الشباب تحت 23 سنة في أوزبكستان.

وباجراء المسابقات الصباحية في اليوم الثاني للناشئين تحت 23 عاما وبطولة باراكانو الآسيوية، فاز المنتخب الإيراني بـ 4 ميداليات أخرى اليوم (الخميس) وبلغ مجموع الميداليات الإيرانية 4 ميداليات ذهبية ، 5 فضية و 2 برونز.

واحرز عباس حسيني الميدالية البرونزية في سباق الكاياك الفردي 1000 متر رجال تحت 23 عاما ، بزمن قدره ۳:۴۹.۵۸۹ دقيقة .

فيما فاز داريوش محمدي بالميدالية الفضية في سباق الكاياك الفردي 1000 م رجال للشباب ۳:۵۹.۲۶۱ دقيقة .

وفي سباق الكانو الفردي- 1000 م رجال تحت 23 عاما، خاض الإيراني شايان حسيني المنافسة أمام غرمائه من الهند وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان والعراق، ليحل بالمركز الثاني بزمن ۴:۱۰.۸۸۷ ويحرز الميدالية الفضية، بينما حصد المجدف الأوزبكي الذهبية والكازاخستاني البرونزية في هذه المنافسات.

وخلال منافسات الكاياك الفردي– 500 م نساء، حصدت الإيرانية الناز شفيعيان الميدالية الفضية بزمن ۲:۰۱.۶۵۵ فيما حلت اوزباكستان وكازاخستان بالمركز الأول والثالث.

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