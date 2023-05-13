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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١:٠٥ م

رياضية ايرانية تفوز بالفضية لكأس العالم للرماية 2023

رياضية ايرانية تفوز بالفضية لكأس العالم للرماية 2023

فازت الرامية الايرانية، هانية رستميان، بالميدالية الفضية ضمن منافسات كأس العالم للرماية 2023 في العاصمة الاذربيجانية باكو اليوم السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرامية رستميان حققت المركز الثاني بمنافسات الرماية بالمسدس الهوائي برصيد 33 نقطة. فيما فازت منافستها بالميدالية الذهبية، الصينية "سي شوان فنغ" برصيد 38 نقطة وحلت الالمانية "دورين وينه كامب" ثالثا بـ 30 نقطة.

وكان الرامي "سجاد بورحسيني" قد اقتنص الميدالية الذهبية الاولى لايران بمسابقة الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار.

وتحل ايران حتى اليوم الرابع من البطولة ( السبت)، بالمركز الثالث بالترتيب، بذهبية واحدة وأخرى فضية.

وتتصدر الترتيب الصين بـ 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين تليها الهند بذهبية وفضيتين وبرونزية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933174

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