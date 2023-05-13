المنتخب الوطني الإيراني لرفع الأثقال يحرز بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز منتخب إيران لرفع الأثقال بالبطولة برصيد 635 نقطة في بطولة آسيا في مقاطعة "جينجو" الكورية، وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني، ومنتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 631 نقطة.

وحصل حسين سلطاني على ميداليتين ذهبيتين وفضية، وفازت كل من آيت شريفي وعلي رضا يوسفي بميدالية فضية، وفاز كل من مصطفى جوادي وفاطمة كيشاورز ببرونزيتين، ومهدي كرمي برونزية.

وكان منتخب رجال ايران لرفع الاثقال قد احتل المركز الثالث في بطولة آسيا 2022 برصيد 630 نقطة.

يُذكر أن منافسات رفع الأثقال للبطولة الآسيوية بدأت في 3 ايّار/ مايو و انتهت الیوم 13 ايّار/مايو بمدينة جيونجو بكوريا الجنوبية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس2024 .

/انتهى/