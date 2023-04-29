فريق الـ "كوراش" الايراني للرجال يحرز لقب الوصافة في بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احرز منتخب ايران لمصارعة الـ كوراش – رجال، مركز الوصافة في بطولة اسيا لنسخته الثانية عشرة التي بدات امس الجمعة باستضافة الصين.

وضمت القافلة الايرانية المشاركة في هذه البطولة، 4 مصارعات اللواتي حللن بالمركز الرابع، مقابل المصارعين الرجال الاربعة الذين احرزوا لقب الوصافة بعد المنتخب الاوزبكي والذي خطف لقب البطولة.

وبذلك فقد بلغ اجمالي حصاد المنتخب الايراني (رجال –نساء) من بطولة الكوراش الاسيوية الـثانية عشرة، 8 ميداليات ملونة (ذهبيتين و4 فضيات وبرونزيتين اثنتين)، ليحل بالمركز الثالث بعد اوزبكستان والصين.

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