عطايا: المقاومة لن تترك الأسرى بالمعتقلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان إحسان عطايا، إن المقاومة لن تترك أسراها في سجون العدو ومعتقلاته.

وأضاف عطايا “هي تبذل كل ما في وسعها من أجل تحريرهم من الأسر والاعتقال. وأن المقاومة اللبنانية هي توأم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال”.

وجاءت تلك التصريحات لعطايا خلال مشاركته في اللقاء التضامني مع “الأسير الفلسطيني والعربي” الذي دعت إليه “هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين”، أمس الأربعاء، في “مركز بلدية الغبيري الصحي” في ضاحية بيروت الجنوبية.

وعقد اللقاء بحضور قيادات من الفصائل الفلسطينية والقوى والأحزاب الوطنية اللبنانية، ورئيس وأعضاء بلدية الغبيري، وهيئات تنسيق داعمة للأسرى.

وقال “كما حررت المقاومة اللبنانية أرضها وأسراها من سجون الاحتلال، فنحن نؤكد لكم من عاصمة المقاومة أن المقاومة الفلسطينية أيضًا ستحرر أرضها وأسراها، وهي تسعى وتعمل بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات من أجل تحريرهم وتحرير القدس وكل شبر من أرض فلسطين، وإن شعاع الأمل يزداد قوة ووضوحًا على هذا الطريق”.

وتابع “نحن في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد لكم أيها الأسرى الأبطال، أننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل تحريركم… فتحريركم وتحرير الأرض والمقدسات على رأس أولوياتنا، ولا يمكن لهذه المقاومة أن تحقق الانتصار والعزة والكرامة من دون أن تحرر أسراها ومقدساتها”.

وأوضح عطايا أن “الأسير البطل الشيخ خضر عدنان بإضرابه الأسطوري عن الطعام لقرابة ثلاثة شهور، ورفيقه الأسير المريض وليد دقة، وبقية الأسرى، يقدمون نموذج التحدي والصمود في مقاومة الاحتلال”.

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