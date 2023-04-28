كنعاني: قريبون من نهاية الكيان الصهيوني اكثر من أي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، الیوم الجمعة في تغريدة له عبر تويتر، ان الكيان الصهيوني رغم ممارسة الظلم على الشعب الفلسطيني المظلوم على مر 75 عاما يعاني اليوم اكثر من اي وقت مضى من الخلافات والانقسامات الداخلية ويواجه الانحطاط الداخلي وازمة الهوية المزيفة.
وتابع ان اليوم المشؤوم الذي اسس فيه الكيان الصهيوني كان يوم احتلال ارض شعب اخر (فلسطين) ويسمى يوم النكبة.
واضاف رغم ما يقوله الصهاينة ودعاتهم الغربيين ان الكيان الصهيوني ليس حكومة ديمقراطية بل انه جيش محتل سيطر على ارض شعب اخر وشكل حكومة طائفية.
ولفت ان مساعدة امريكا واوروبا في احتلال ارض شعب اخر وتاسيس حكومة عنصرية، يحمل لهما العار والخزي حيث انهما التزما الصمت امام اكبر الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ووقفا بجانب الظالم ضد المظلوم.
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