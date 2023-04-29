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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٧ ص

الرئيس العراقي يصل إلى طهران

الرئيس العراقي يصل إلى طهران

وصل الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد إلى طهران قبل دقائق على رأس وفد رفيع المستوى في رحلة تستغرق يوما واحدا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس العراقي الذي يزور إيران بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، وصل صباح اليوم السبت إلى مطار "مهرآباد" الدولي، وكان في استقباله وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد إحسان خاندوزي.

وسيقام مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس العراقي من قبل الرئيس الإيراني في غضون ساعات قليلة في مجمع سعدآباد الثقافي والتاريخي.

وسيبدأ الرئيسان الإيراني والعراقي محادثاتهما الخاصة بعد مراسم الاستقبال الرسمي. عبداللطيف رشيد الذي انتخب رئيسا للعراق في أكتوبر من العام الماضي، يزور طهران لأول مرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932734

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