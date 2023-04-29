الرئيس العراقي يغادر بغداد متوجها الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي في بيان ، أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي".

وأكد رئيس الجمهورية العراقي أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية"، لافتا إلى أن "ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".

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