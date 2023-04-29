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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٢٦ ص

الرئيس العراقي يغادر بغداد متوجها الى طهران

الرئيس العراقي يغادر بغداد متوجها الى طهران

غادر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، البلاد متوجها إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي في بيان ، أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي".

وأكد رئيس الجمهورية العراقي أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية"، لافتا إلى أن "ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1932731

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