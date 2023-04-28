مصادر: الرئيس الايراني يزور دمشق الاسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر إقليمي كبير مقرب من الحكومة السورية لرويترز، اليوم الجمعة، إن الرئيس الإيراني سيزور دمشق الأسبوع القادم.

من جانبها، نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر مطلعة قولها إن السيد إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010.

ذكرت المصادر للصحيفة أن زيارة الرئيس الإيراني ستستمر لمدة يومين، حيث سيجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس السوري، بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وخصوصاً في الجانب الاقتصادي.

تأتي هذه الزيارة مع تنامي التوجه الرسمي لدى دول عربية، لإعادة سوريا لمحيطها العربي، وذلك بعد زيارتين أجراهما وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى جدة والقاهرة في أبريل/نيسان الجاري، لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.

كما أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارة رسمية للعاصمة السورية دمشق، الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، وناقش معه الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتسهم بعودة دمشق لمحيطها العربي.

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