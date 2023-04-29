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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٣٩ ص

الرئيس الإيراني يستقبل نظيره العراقي في مجمع سعد آباد التاريخي

الرئيس الإيراني يستقبل نظيره العراقي في مجمع سعد آباد التاريخي

استقبل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي نظيره العراقي عبداللطيف جمال رشيد صباح اليوم في مجمع سعد آباد التاريخي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس بلادنا حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم، رسميا رئيس العراق، عبد اللطيف جمال رشيد في مجمع سعد آباد التاريخي.

وفي هذه المراسم وبعد عزف النشيد الوطني للبلدين، قدم الرؤساء الوحدة الاحتفالية ومن ثم قدموا المسؤولين رفيعي المستوى المرافقين لبعضهم البعض.

ومن المقرر انه سيقوم رئيسا إيران والعراق بشرح نتائج مشاوراتهما في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع والتحدث على انفراد مع بعضهما البعض وعقد اجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى من كلا البلدين.

وجدير بالذكر أن رئيس جمهورية العراق وصل إيران صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى وسيجتمع ويتحدث مع المسؤولين الإيرانيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1932737

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