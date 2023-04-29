انتحار ثلاثة جنود في جيش الاحتلال خلال شهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتفاع في حالات الانتحار في صفوف جنود الاحتلال الصهيوني خلال تأدية الخدمة العسكرية في العام الماضي؛ تسجيل ثلاث حالات خلال شهر؛ رئيس أركان الجيش الصهيوني يصدر تعليمات بتعزيز الموارد لمكافحة هذه الظاهرة.

أقدم ثلاثة جنود في جيش الاحتلال الصهيوني على الانتحار خلال الشهر الأخير، من بينهم اثنان انتحرا خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الجمعة.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها "كان 11"، فإن مجندة انتحرت الخميس، في حين انتحر جندي مطلع الأسبوع الجاري؛ لأسباب غير معروفة، وكان جندي قد انتحر في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الصهيوني أصدر تعليمات باستثمار المزيد من الموارد وإعداد الخطط للحد من حوادث الانتحار في صفوف الجيش.

ولفتت إلى أن الجيش الصهيوني عادة ما يتجنب نشر المعطيات التي تتعلق بعدد الجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال تأدية الخدمة العسكرية.

وذكرت أن مسؤولين في الجيش، يعتبرون أن نشر مثل هذه المعطيات من شأنها أن تشجع جنود على الإقدام على الانتحار إذا ما رصدوا تصاعد عمليات الانتحار في صفوف الجيش.

وكان هليفي قد تطرق لـ"ضحايا الانتحار" في صفوف الجيش الصهيوني، وذلك لأول مرة يتم فيها ذكر المنتحرين في صفوف الجيش رسميا، خلال كلمة له في مراسم إحياء ذكرى قتلى حروب إسرائيل.

وأقدم 14 جنديا إسرائيليا على الانتحار خلال عام 2022، خلال تأدية الخدمة العسكرية، في حصيلة هي الأعلى منذ 5 سنوات، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وخلال العام 2021 أقدم 11 جنديا إسرائيليا على الانتحار، فيما سجلت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بصفوف الجيش الصهيوني عام 2011، الذي انتحر خلاله 21 جنديا.

ويستدل من المعطيات، أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور، حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على الانتحار.

ولم يتوصل الجيش الصهيوني إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود والذكور على وجه الخصوص.

وصدرت تعليمات للضباط في الجيش بالحرص على "زيادة اليقظة والاهتمام الازم" لمنع زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود.

وأصدر رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الصهيوني، خلال العام الماضي، تعليمات بفتح خط ساخن للجنود الذين يعانون من مشاكل نفسية.

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