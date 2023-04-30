الهند.. 11 قتيلاً في تسرب للغاز بمنطقة صناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع التسرب في منطقة جياسبورا وهي منطقة صناعية في لوديانا بولاية البنجاب الشمالية. وقالت راجيندر بال كاور تشينا العضو بالمجلس التشريعي في لوديانا، إن فريقاً من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث زار الموقع مع فريق من الخبراء لتحديد سبب التسرب ومصدره.

ونشرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه إن آي) الهندية مقطع فيديو على «تويتر» ظهر فيه رجال الشرطة يقومون بدوريات وهم يرتدون أقنعة ويطلبون من المواطنين الابتعاد عن منطقة جرى تطويقها.

وقالت تشينا لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف، «وقع الحادث بالقرب من محل ألبان وعيادة طبيب لكن لا يمكننا الجزم بمكان بدء التسرب». وأضافت: «الأشخاص الذين حضروا لشراء الحليب في الصباح فقدوا الوعي أمام (المتجر)».

وكتب رئيس وزراء ولاية البنجاب بهاجوانت مان على «تويتر»، يقول إن الغاز تسرب من أحد المصانع دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال أحد السكان المحليين، ويدعى أنجان كومار في فيديو بثته الوكالة على «تويتر»، إن ثلاث جثث «تحولت إلى اللون الأزرق».

في سياق متصل، أكد مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن السلطات بحاجة لتحديد نوع الغاز الذي تسرب أو سبب التسريب. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية بعد الحادث، «قتل 11 شخصاً وهناك أربعة في المستشفى. عملية الإنقاذ تتواصل».

وتعد تسربات الغاز الصناعي أمراً شائعاً في الهند. ويلقي بالعادة اللوم على معايير السلامة السيئة.

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