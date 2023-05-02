مجموعة بريكس تدعو الى الدخول في مفاوضات شاملة لحل أزمة اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع نواب وزراء خارجية دول البريكس والمبعوثين الخاصين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمدينة كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا.

وأعرب البيان الختامي، عن تقدير النواب لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس التعاون والأطراف المعنية التي ساهمت في إيجاد حل سياسي للصراع.

كما أعربت عن قلقها العميق إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن وشجعوا المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن.

ورحبت هذه الدول "بالمبادرة السعودية الأخيرة لإجراء محادثات مباشرة بين السعودية وحركة أنصارالله لتحقيق السلام والأمن في اليمن، كما رحبوا وأشادوا "بجهود دول المنطقة بما في ذلك السعودية وسلطنة عمان لمعالجة الوضع في اليمن والسعي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

ومجموعة بريكس هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها.

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