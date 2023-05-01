مسؤول يمني: لدينا الكثير من الأوراق التي سنفاوض بها لتحرير أسرانا

وأفادت وکالة مهر للأنباء، قال المرتضى في تصريح للمسيرة يوم الأحد: "نؤكد من جديد أن الأسير فيصل رجب لم يكن ضمن الصفقة المقبلة ولدينا جميع الوثائق التي تثبت ذلك".

وأشار المرتضى إلى أن "هناك انتقائية من قبل أطراف العدوان والمرتزقة للأسرى التابعين لهم بحسب الانتماء والمنطقة"، مؤكدا الجهوزية لتنفيذ صفقة شاملة الكل مقابل الكل، فيما الطرف الآخر غير جاهز لذلك.

ولفت رئيس لجنة شؤون الأسرى إلى أن صنعاء لا تزال لديها الكثير من الأوراق التي سنفاوض بها لتحرير جميع أسرانا.

وفي وقت سابق من يوم الاحد جرى في جامع الشعب بالعاصمة صنعاء، تسليم الأسير اللواء فيصل رجب لمشايخ قبائل محافظات أبين وشبوة والبيضاء بتوجيهات من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

/انتهی/