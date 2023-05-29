صفري: إفريقيا دعت وزير خارجية إيران للمشاركة في اجتماع بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مهدي صفري ، نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية فيما يتعلق بعملية عضوية إيران في "مجموعة بريكس" ، أن الدول الأعضاء في بريكس لم تحدد بعد معاييرها للأعضاء الجدد وهي بصدد كتابة هذه المعايير.

واوضح انه من خلال المعايير والقدرات التي لدينا ، يمكننا بسهولة تكييف أنفسنا مع معاييرهم.

وافاد مهدي صفري بانه حتى الآن ، تقدمت 19 دولة بطلب عضوية في مجموعة بريكس ، وتعد جمهورية إيران الإسلامية من أوائل الدول التي تقدمت بطلب للانضمام إلى تلك المجموعة.

وأضاف صفري انه يمكننا أيضًا إجراء معاملاتنا مع روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا بدون دولار وبالعملات الوطنية.

وفي إشارة إلى حقيقة أنه من خلال الانتماء الى عضوية هذه المجموعة ، يمكننا المتاجرة مع إفريقيا عبر جنوب إفريقيا ، ويمكن للبرازيل في أمريكا الجنوبية أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لنا ، وأضاف: في هذه المناطق ، هناك مجال لتصدير خدماتنا الفنية والهندسية ، سواء في الهند أو روسيا أو جنوب إفريقيا أو البرازيل ، لدينا قدرات عالية في مختلف قطاعات الطاقة ومحطات الطاقة والبناء وإنشاء الطرق.

وأضاف نائب وزير الخارجية : إذا كنا أعضاء في مجموعة بريكس ، فيمكننا بسهولة التعاون مع هذه الدول في مجالات الطب والمعدات الطبية والنانو وان نشهد تطور صادرات منتجات الشركات المعرفية .

وقال صفري: لقد أنشأت الدول الأعضاء في بريكس مؤسسات مالية لتقديم القروض والتسهيلات لأعضائها ، والتي يمكن اعتبارها إمكانية لنا لاستخدام هذه التسهيلات لتنفيذ مشاريعنا في البلاد وغيرها من البلدان.

وأشار في الختام إلى أن: جنوب إفريقيا دعت وزير خارجية إيران للمشاركة في اجتماع بريكس ، وان المشاركة في هذا الاجتماع مهم للغاية وان الاجتماعات الجانبية تاتي بهدف نقل مواقفنا وشروطنا مع روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا من جهة ومع الدول الأخرى التي جاءت كأعضاء مراقبين للمشاركة في هذا الاجتماع ، ويمكن أن تكون هذه الخطوة فرصة جيدة لتطوير التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني.

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