الهندي: العدو سيدفع ثمن جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حمل الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول الدائرة السياسية اليوم الثلاثاء 2/5/2023، العدو "الإاسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشيخ المجاهد خضر عدنان.

وقال خلال تصريح مقتضب رداً على جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال بعد الـ87 يوماً داخل سجون الاحتلال ،" العدو سيدفع ثمن هذه الجريمة وثمن كل جرائمه بحق أسرانا وشعبنا بإذن الله".

وتابع : الرحمة لهذه الروح التي عجلت للقاء الله. واسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة بإذن الله تعالى، والصبر والثبات لأسرته وأحبائه.

اللهم اغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا وارحم شهداءنا وشهداء المسلمين.

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