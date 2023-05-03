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٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٩:٢٠ ص

هنية: المقاومة لم تتوان عن القيام بواجبها وطالبنا بتسليم جثمان الشهيد عدنان

هنية: المقاومة لم تتوان عن القيام بواجبها وطالبنا بتسليم جثمان الشهيد عدنان

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، تحيته للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي كانت وفيةً الشهيد الشيخ خضر عدنان وللحركة الأسيرة، مؤكدًا إبلاغ كافة الوسطاء على ضرورة تسليم الاحتلال لجثمان الشهيد خضر عدنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هنية في تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء:" إن المقاومة لم تتوان عن القيام بواجبها على امتداد ساحة المعركة مع الاحتلال وخاصة في غزة الأبية، ورسخت من خلال الجولة الراهنة حقيقة كونها الرصيد الاستراتيجي لشعبنا وأسرانا ومقدساتنا من خلال أدائها الموحد والذي كان جاهزا لكل الاحتمالات في مواجهة العدو.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس "إننا إذ نجدد موقفنا الحازم من جريمة القتل المتعمد؛ ونشدد وكما أبلغنا جميع الوسطاء الذين تدخلوا على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته الصابرة ليحظى بما يليق بالشهداء الأبطال من التكريم والتبجيل".

/انتهى/

رمز الخبر 1932878

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