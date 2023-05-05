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٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٦:٠٥ م

غريب أبادي يعلق على تجاهل الولايات المتحدة الواضح لحقوق الإنسان تجاه مقتل أمريكي أسود

غريب أبادي يعلق على تجاهل الولايات المتحدة الواضح لحقوق الإنسان تجاه مقتل أمريكي أسود

علق مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية" كاظم غريب آبادي" على مقتل جوردان نيلي، وهو رجل أسود توفي في مترو أنفاق نيويورك بسبب ضغط رجل أبيض على رقبته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق كاظم غريب أبادي في رسالة على مقتل "جوردان نيلي" ، الرجل الأسود الذي توفي في مترو أنفاق نيويورك بسبب ضغط رجل أبيض على رقبته.

وكتب غريب أبادي في هذه الرسالة: أنا شعرت بالرعب من استمرار عمليات القتل العنصري في أمريكا والتجاهل الواضح من الحكومة الأمريكية لحقوق الإنسان.

وقال أيضًا: يبدو أن الشيء الوحيد غير المهم هو حياة الناس الذين من الأصل أفريقيين. مضيفا: انه لقد حان وقت التغيير.

وتوفي جوردان نيلي في مترو أنفاق نيويورك بعد أن خنقه أمريكي أبيض.

وفي مقطع فيديو لهذه الحادثة نشرته وسائل إعلام أمريكية، يرقد جوردان نيلي (30 عاما) على أرضية عربة القطار ويضغط رجل أبيض بهدوء على حلقه لدقائق طويلة ويمسك شخصان آخران يدي الضحية وقدمه حتى لا يبقى على قيد الحياة.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد عانى "جوردان نيلي" من اكتئاب نفسي حاد بعد وفاة والدته عام 2007، ومع تفاقم مرضه، قضى معظم وقته في مترو الأنفاق يطلب من الركاب المال أو الطعام.

/انتهى/

رمز الخبر 1932940

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