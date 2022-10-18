غريب أبادي: للأسف، الداعمين للإرهاب يتخذون موقف دعم حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ،انه كتب مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب أبادي ردًا على ما يسمى بالعقوبات الحقوقية ضد بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية في تغريدة عبر موقع تويتر: ينتهك الاتحاد الأوروبي حقوق الملايين من الإيرانيين نتيجة لتطبيق عقوبات قاسية وأحادية الجانب للنظام الأمريكي في حال انه يقوم بدعم الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء 17000 إيراني بريء ويفرض عقوبات على قوات الامن الايرانية التي تحمي الشعب الايراني من اعمال الشغب التي يدعمها الغرب في إيران .

وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين اجراءات حظر على وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور وشرطة الأمن الاخلاقي وقسم الامن السيبراني التابع لحرس الثورة الاسلامية . وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال دبلوماسيون أوروبيون إن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي وافق عليها سفراء الدول الأعضاء قبل اجتماع وزراء الخارجية يوم امس تضم 11 مسؤولًا إيرانيًا وأربعة كيانات ستخضع لحظر تأشيرات وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

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