صنعاء...الأميركيون يعرقلون جولات التفاوض في ملف الأسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت المرتضى إلى أنّ "الجولة المقبلة من الاتفاق تشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين، وإذا تمّ الاتفاق على توسيع الصفقة، فصنعاء ترحّب بهذا الأمر".

وأضاف أنّه يتم انتظار تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من جانب الطرفين، بحسب ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً.

وأشار المرتضى إلى أنّ "هناك معوّقات من جانب المرتزقة واشتراطات مسبّقة، وصنعاء تأمل ألّا تحدث أي معوّقات لزيارات السجون، التي تم التوافق عليها مسبّقاً".

وتبعت ذلك عمليات تبادل للأسرى، شملت المئات منهم، عبر عدة مراحل، وهنّأ حينها قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، الأسرى المحررين، مؤكداً لسائر أُسَر الأسرى أنّ "العمل مستمر من أجل إكمال عملية التبادل، حتى يكتمل تحرير كلّ الأسرى".

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