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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:٣٩ ص

افغانستان ...قصف صاروخي على مطار كابل لدى مغادرة وزير خارجية "طالبان" الى باكستان

افغانستان ...قصف صاروخي على مطار كابل لدى مغادرة وزير خارجية "طالبان" الى باكستان

صرحت صحيفة "Hasht-e subh" الأفغانية، بأن مطار كابل تعرض لقصف صاروخي خلال مغادرة أمير خان متكي وزير خارجية طالبان إلى باكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للمعطيات المتوفرة لدى الصحيفة، أصيب ما لا يقل عن ثلاثة موظفين بالمطار وعدة ركاب نتيجة القصف، إلا أن الوزير نفسه لم يصب بأذى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجمين المجهولين استهدفوا المطار بثلاثة صواريخ، وتركز القصف خلال ذلك على صالة كبار الشخصيات وصالة الركاب في المطار.

وقالت الصحيفة، إن الحادث وقع يوم الجمعة وبعد ذلك منع جهاز الأمن التابع لـ"طالبان"، التقاط مقاطع فيديو وصور لمنع تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.

ومن جانبه، أفاد التلفزيون الوطني الأفغاني، بأن متكي سافر رغم ذلك ووصل إلى إسلام آباد، حيث سيلتقي مع وزيري خارجية باكستان والصين لبحث التعاون التجاري والاقتصادي، وكذلك التعاون في مجال الأمن الإقليمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1932952

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