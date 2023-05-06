اسماعيل اوف يعلن عن زيارة رئيس أوزبكستان لإيران في الشهر المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش نور الدين جان إسماعيل اوف في مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، الذي عقد صباح اليوم بمبنى مجلس الشورى الإسلامي وجهات النظر في جميع المجالات، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية .

وأضاف: في السنوات الأخيرة، تحسن مستوى العلاقات بين البلدين أكثر من ذي قبل، ويرجع ذلك إلى رغبة رئيسي البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وصرح رئيس البرلمان الأوزبكي: نعتقد أن إمكانياتنا أكثر من العلاقات الحالية وعلى الرغم من الإمكانات القائمة بين إيران وأوزبكستان، فإن إمكانية تطوير العلاقات مرتفعة للغاية.

وأكد نور الدين جان إسماعيل اوف في الفترة الأخيرة، يتسع التعاون البرلماني بين البلدين خاصة وأنه تم اتخاذ خطوات كبيرة لتحسين العلاقات في السنوات الأخيرة.

وتابع: "لقاء اليوم مع رئيس مجلس النواب الإيراني كان استمرارا لاجتماعنا في طشقند الذي جرى خلال زيارة السيد قاليباف".

وصرح رئيس البرلمان الأوزبكي: أمام الدولتين العديد من الفرص لتطوير العلاقات مع بعضهما البعض ولحسن الحظ أصبحت مجموعات الصداقة بين إيران وأوزبكستان أكثر نشاطًا.

وتابع: أولويتنا في تطوير العلاقات مع إيران هي توسيع التعاون الاقتصادي ويجب أن نبذل قصارى جهدنا في هذا المجال.

وأكد نور الدين جان إسماعيل اوف في جزء آخر من خطابه أن: السياسات الخارجية لكلا البلدين لديها الكثير من القواسم المشتركة. وأولويتنا هي تطوير التعاون مع دول المنطقة.

ونوه رئيس البرلمان الأوزبكي: في لقائي اليوم مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي تم التأكيد على تطوير التعاون البرلماني وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها. كما سيزور رئيس أوزبكستان طهران قريباً رداً على زيارة الرئيس الإيراني إلى طشقند العام الماضي، وسيخضع تطور التعاون بين البلدين في المجالين الإقليمي والدولي لمزيد من البحث.

وفي إشارة إلى أفغانستان أشار إلى أن موضوع أفغانستان تمت مناقشته في محادثاتنا مع السيد قاليباف. كما تعلمون إيران وأوزبكستان لديهما حدود مشتركة مع هذا البلد، لذلك من المهم للغاية بالنسبة لنا إحلال السلام والاستقرار في هذا البلاد.

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