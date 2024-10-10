قاليباف: العلاقات الايرانية الطاجيكية تتقدم بسرعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، قال في تصريح صحفي له من طاجكستان: في اللقاء مع رئيسي المجلس الوطني الطاجيكي ورئيس هذا البلد، تم التأكيد على تطوير التعاون في المجال الاقتصادية والصناعي والعبور، فضلا عن مسألة التجارة بين البلدين على وجه الخصوص.

كما تم التأكيد على تطوير التعاون في مجال الخدمات الهندسية والتقنيات المعرفية، خاصة في القطاعات التي تعتبر من مميزات هذا البلد في مجال الصناعة.

واضاف: بما أن التجارة بين البلدين زادت بأكثر من الضعف في السنوات الثلاث الماضية، فمن المؤكد أن هذا القدر من التجارة والتعاون سوف يسير بشكل أسرع في السنوات القادمة.