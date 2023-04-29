رئيس مجلس الشورى الإسلامي يستقبل الرئيس العراقي في مبنى البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس جمهورية العراق برئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني وتباحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال حضوره في مبنى البرلمان.

انه وصل عبداللطيف رشيد إلى مطار مهرآباد الدولي في طهران، صباح اليوم السبت في زيارة تستغرق يوما واحدا، وكان في استقباله وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد احسان خاندوزي.

والتقى الرئيس العراقي بالرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي ظهر اليوم، بعد اقامة مراسم استقبال رسمي له في مجمع سعدآباد التاريخي في شمال طهران.

وأكد الرئيسان خلال مؤتمر صحفي مشترك اقيم بعد لقائهما، على اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتاثيرها على استقرار الامن في المنطقة برمتها.

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