إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم بشأن الاجراءات التشغيلية لمشروع سكة ​​حديد الشلامجة البصرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن وزارة الطرق والتنمية العمرانية، خلال زيارة المدير العام والفريق الفني لسكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإجراءات التشغيلية لمشروع سكة حديد الشلامجة - البصرة بحضور مدراء وكبار المسؤولين في شركة السكك الحديدية الإيرانية والعراقية ومسؤولين سياسيين في القنصلية الإيرانية بالبصرة .

وخلال هذه الرحلة التي تمت تماشيا مع التفاهم بين وزيري الطرق والتنمية العمرانية والمواصلات في البلدين، بعد عقد اجتماع مشترك مع الفرق الفنية والسياسية للطرفين على حدود الشلامجة، تفقد الرؤساء التنفيذيين لسكك حديد إيران والعراق آخر التطورات في مشروع سكة حديد الشلامجة - البصرة.

وبعد المفاوضات التي جرت في القنصلية الإيرانية بالبصرة واستمرت قرابة 6 ساعات، اتفق الطرفان على المسار الدقيق لخط السكة الحديدية من الشلامجة إلى نهر أروند ومن النهر إلى محطة القطار ذات الصلة. كما تم التوقيع على خريطة بناء الطريق من قبل النواب الفنيين للبلدين.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال انعقاد اللجنة المشتركة الإيرانية العراقية في شهر مارس تم التوصل إلى تفاهمات بين البلدين في مجال السكك الحديدية، لا سيما تسريع بناء خط سكة حديد الشلامجة - البصرة، وكذلك الإعلان عن استعداد الجانبين لربط سكة الحديد من حدود خسروي، وناقش البلدان إعادة تشغيل خط السكة الحديدية، لتوصل قطار طهران - كربلاء.

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