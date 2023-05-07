الرحلات الجوية بين إيران وسوريا ستزداد اعتباراً من الشهر المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تمت مناقشة تطوير العلاقات في مجال النقل مع سوريا خلال الزيارات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين إلى دمشق، حيث أشار وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذارباش، إلى زيادة الرحلات الجوية بين الجانبين نتيجة التفاهمات المحصلة خلال هذه المفاوضات.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، تفاصيل الاتفاقات الجوية مع دمشق خلال زيارة رئيس الجمهورية إليها، قائلا: "ان هذه الرحلة تمت تحت عنوان اللجنة الإيرانية - السورية المشتركة برئاسة وزير الطرق والتنمية العمرانية، اتفقنا من خلالها على نقل 50 ألف مسافر سنويا بين إيران وسوريا من قبل الأسطول الجوي".

وأضاف محمدي بخش: "ان قضايا ومحاور النقل في المجال الجوي تتمثل في التعاون وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين لنقل الركاب والبضائع وخاصة زوار العتبات المقدسة في سوريا كمرقد السيدة رقية(ع) والسيدة زينب(ع)، حتى نتمكن من نقل 50الف زائر سنويا من خلال إجراء رحلات منتظمة ومخطط لها".

وأوضح رئيس منظمة الطيران المدني: "كذلك تم بحث توفير البنية التحتية اللازمة وتحديد شركات الطيران التابعة للجهات التي تقوم بالرحلات". وتابع: "كما تمت مناقشة موضوع تبادل الرحلات الجوية من مختلف مدن إيران وكذلك مطار الإمام الخميني ومدينة دمشق في سوريا وعدد الرحلات اليومية والجدول الزمني الأسبوعي والسنوي".

وشدد محمدي بخش: "مع زيادة الرحلات الجوية بين طهران ودمشق في مجال نقل الزوار ورجال الأعمال، سيبدأ فصل جديد في العلاقات الإيرانية السورية". وذكر رئيس منظمة الطيران المدني: "ان الرحلات الجوية بين ايران وسوريا جارية حاليًا، لكن المزيد منها ستبدأ اعتبارًا من 5 يونيو".

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