مدرب المنتخب الايراني لكرة القدم يزور قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى قطر، للمشاركة في اجتماعات تحليلية حول منافسات المونديال 2022، وايضا قرعة تصنيفات بطولة كأس آسيا 2023.

ويرافق المدرب الايراني في هذه الزيارة، عضو هيئة الرئاسة للاتحاد الوطني لكرة "ميرشاد ماجدي".

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -اليوم الجمعة- عن التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023 في قطر، والتي تقام في 11 مايو/أيار، عقب الإعلان عن التصنيف الجديد في الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وستقسم المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة، على 6 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل إلى ثمن النهائي أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث؛ علماً بأن المباراة النهائية ستقام في 10 فبراير/شباط 2024.

ويشهد حفل سحب القرعة، حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية السحب، كما يحضره مدربو المنتخبات المشاركة في البطولة.

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