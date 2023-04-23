الدوري الممتاز الإيراني لكرة القدم... مباراة حاسمة بين فريقي برسبوليس واستقلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سليتقي عصر اليوم الاحد وتحديدا عند الساعة الرابعة، وضمن الاسبوع الـ 27 للدوري الايراني الممتاز، فريق استقلال (متصدر الدوري بـ55 نقطة ويليه سباهان ايضا بـ55 نقطة) فريق برسبوليس (في المرتبة الثالثة بـ54 نقطة) في مباراة ليست كباقي المباريات من حيث مستوى الحساسية والجاذبية، حيث يخطو الفريق الفائز خطوة كبيرة نحو نيل بطولة الدوري قبل 4 اسابيع من انتهائه، اما التساوي المحتمل سيفتح الطريق امام حصول نادي سباهان اصفهان على البطولة.

فريقا استقلال وبرسبوليس هما الان في ذروة الجهوزية حيث نجح استقلال منذ اسابيع طويلة في الحاق الهزيمة بكل فريق التقاه على ارض الملعب، والحال كذلك بالنسبة لبرسبوليس الذي ربح كل مباراياته في الدوري منذ عدة اسابيع وحتى الآن.

وقد قرر الاتحاد الايراني السماح لـ15 الف مشجع في ملعب آزادي لمشاهدة المباراة عن قرب نظرا للاوضاع الناجمة عن مرض كورونا، وسينقل التلفزيون الايراني المبارة على الهواء مباشرة.

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