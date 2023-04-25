النجم الإيراني "مهدي طارمي" يدخل قائمة مشاهير كرة القدم البرتغالية + صورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان موقع "جول بوينت" هو موقع إعلامي رياضي برتغالي يقوم بتقييم أداء اللاعبين بعد كل مباراة في أوروبا... يشتهر هذا الموقع البرتغالي بالتشدد والدرجات التي تمنحها للاعبين من أصل 10 منخفضة دائمًا.

منذ عام 2014 ، تمكن عدد قليل من اللاعبين من الحصول على 10 نقاط من هذا الموقع الإحصائي... وفي هذا الصدد، قدمت هذه الموقع اليوم قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري البرتغالي في تقرير بعنوان: "قائمة المشاهير... اللاعبون الذين حصلوا على 10 نقاط".

وفي هذا السياق، سجل اسم نجم منتخب بلادنا وفريق بورتو لكرة القدم في قائمة مشاهير هذه الوسيلة الإعلامية الإحصائية كواحد من 11 لاعبا استطاعوا حصد 10 نقاط من هذه الوسيلة الإعلامية المرموقة.

يذكر انه تمكن طارمي في عام 2022، من تسجيل ثلاثية في مباراة بورتو مع فريق اروخا، وفي النهاية انتصر فريقه بنتيجة 5-1، حيث نجح النجم الإيراني في الحصول على نتيجة تاريخية و10 نقاط من أصل 10 في هذه المباراة.

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